CENTCOM подтвердило, что США вывели из строя судно, направлявшееся в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы США в Оманском заливе вывели из строя судно Lian Star под флагом Гамбии, которое пыталось прорвать американскую блокаду Ирана.

Судно получило более 20 предупреждений о нарушении установленной США морской блокады, после отказа подчиниться — было выведено из строя с помощью ракеты Hellfire.

В рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя пять торговых судов и перенаправили 116.

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что вооруженные силы в Оманском заливе вывели из строя судно, пытавшееся прорвать американскую блокаду Ирана.

В субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника передало, что США вывели из строя сухогруз Lian Star под флагом Гамбии, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт. По словам источника агентства, американские военные не поднимались на борт судна.

"Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно (шедшее - ред.) под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт", - говорится в заявлении CENTCOM.

Как утверждают американские военные, торговое судно получило более 20 предупреждений о нарушении установленной США морской блокады.

"После того, как экипаж Lian Star отказался подчиниться, американский летательный аппарат вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire по машинному отделению", - уточнило центральное командование.

Всего в рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя пять торговых судов и перенаправили 116, привело статистику CENTCOM.