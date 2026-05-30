21:36 30.05.2026
CENTCOM подтвердило, что США вывели из строя судно, направлявшееся в Иран

Флаги США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США в Оманском заливе вывели из строя судно Lian Star под флагом Гамбии, которое пыталось прорвать американскую блокаду Ирана.
  • Судно получило более 20 предупреждений о нарушении установленной США морской блокады, после отказа подчиниться — было выведено из строя с помощью ракеты Hellfire.
  • В рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя пять торговых судов и перенаправили 116.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что вооруженные силы в Оманском заливе вывели из строя судно, пытавшееся прорвать американскую блокаду Ирана.
В субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника передало, что США вывели из строя сухогруз Lian Star под флагом Гамбии, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт. По словам источника агентства, американские военные не поднимались на борт судна.
"Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно (шедшее - ред.) под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт", - говорится в заявлении CENTCOM.
Как утверждают американские военные, торговое судно получило более 20 предупреждений о нарушении установленной США морской блокады.
"После того, как экипаж Lian Star отказался подчиниться, американский летательный аппарат вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire по машинному отделению", - уточнило центральное командование.
Всего в рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя пять торговых судов и перенаправили 116, привело статистику CENTCOM.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
