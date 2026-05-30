США вывели из строя сухогруз, следовавший в Иран, сообщили СМИ
19:55 30.05.2026 (обновлено: 20:36 30.05.2026)
США вывели из строя сухогруз, следовавший в Иран, сообщили СМИ

AP: США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать американскую блокаду Ирана

© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США вывели из строя сухогруз, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт и пытавшийся прорвать американскую блокаду, передает Associated Press.
"Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт. <...> Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе", — говорится в публикации со ссылкой на американского чиновника.

Согласно последним данным, судно по-прежнему дрейфует там. По словам источника, американские военные не поднимались на борт.
В ночь на четверг Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части Исламской Республики Иран.
КСИР Ирана в минувший вторник заявил о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. По словам военных, они сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США утверждали, что удары наносили для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.
