США вывели из строя сухогруз, следовавший в Иран, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США вывели из строя сухогруз, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт и пытавшийся прорвать американскую блокаду, передает Associated Press.
"Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт. <...> Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе", — говорится в публикации со ссылкой на американского чиновника.
Согласно последним данным, судно по-прежнему дрейфует там. По словам источника, американские военные не поднимались на борт.
В ночь на четверг Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части Исламской Республики Иран.
КСИР Ирана в минувший вторник заявил о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. По словам военных, они сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США утверждали, что удары наносили для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.