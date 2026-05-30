18:54 30.05.2026 (обновлено: 20:52 30.05.2026)
США хотят, чтобы Украина могла защищаться, заявил Хегсет

© REUTERS / Edgar Su — Глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться.
  • Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них.
  • Хегсет не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ракет для системы ПРО Patriot и не дал обещаний по новым поставкам.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ей ракет для системы ПРО Patriot.
Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
"Мы хотим, чтобы они (Украина - ред.) могли защищаться, и мы найдем способ им в этом помочь", - сказал Хегсет журналистам в ходе своего визита на форум "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, отвечая на вопрос о просьбе Зеленского.
При этом Хегсет не стал давать каких-либо обещаний по новым поставкам.
Американский военный министр отметил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейских союзников за их вклад в поддержку Украины.
"Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям", - добавил Хегсет.
Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
В миреУкраинаСШАКиевПит ХегсетВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
