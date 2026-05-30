США хотят, чтобы Украина могла защищаться, заявил Хегсет

© REUTERS / Edgar Su Глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ей ракет для системы ПРО Patriot.

"Мы хотим, чтобы они ( Украина - ред.) могли защищаться, и мы найдем способ им в этом помочь", - сказал Хегсет журналистам в ходе своего визита на форум "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре , отвечая на вопрос о просьбе Зеленского.

При этом Хегсет не стал давать каких-либо обещаний по новым поставкам.

Американский военный министр отметил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейских союзников за их вклад в поддержку Украины.

"Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям", - добавил Хегсет.