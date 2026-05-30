Резаи заявил, что США продолжают блокаду портов, несмотря на слова Трампа

ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. США продолжают морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о ее прекращении, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что морская блокада иранских портов будет снята.
"Как и предвиделось, президент США в третий раз предает дипломатию. Продолжая морскую блокаду и выдвигая завышенные требования на переговорах, он еще больше, чем ранее, подтвердил, что не является сторонником переговоров, а преследует другие цели", - написал Резаи на своей официальной странице в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.