20:08 30.05.2026 (обновлено: 22:44 30.05.2026)
"Киев падет". На Западе ужаснулись происходящему на Украине

Дотком: Киев и НАТО провоцируют эскалацию из-за их отчаянного положения

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Дотком, основатель Megaupload и Mega, выразил мнение, что НАТО и Владимир Зеленский, оказавшись в сложной ситуации, провоцируют рост напряженности с Россией.
  • Он считает, что эта стратегия, направленная на удержание власти западными лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обречена на провал.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и НАТО провоцируют эскалацию конфликта с Россией, так как оказались в плачевном положении, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падет. MI6 устраивает провокации под "чужим флагом", пытаясь выдать атаки беспилотников за российские", — написал он в соцсети X.
Эксперт подчеркнул, что западные лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стараются удержаться у власти посредством обострения отношений с Россией. Тем не менее, по мнению Доткома, эта стратегия обречена на провал.
Накануне Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за ударов БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта или материала.
Позже в российском посольстве в Бухаресте сообщили, что Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в качестве предлога для дипломатической эскалации конфронтации с Москвой.
