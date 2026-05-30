МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и НАТО провоцируют эскалацию конфликта с Россией, так как оказались в плачевном положении, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
Эксперт подчеркнул, что западные лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стараются удержаться у власти посредством обострения отношений с Россией. Тем не менее, по мнению Доткома, эта стратегия обречена на провал.
Накануне Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за ударов БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта или материала.