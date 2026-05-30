Рейтинг@Mail.ru
На Украине сняли с дерева уклониста, спасавшегося от медведицы - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 30.05.2026
На Украине сняли с дерева уклониста, спасавшегося от медведицы

ГПСУ: на Украине сняли с дерева уклониста, спасавшегося от медведицы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина из Киева пытался незаконно пересечь границу Украины с Румынией в Закарпатской области.
  • Во время перехода он наткнулся на медведицу и залез на дерево, откуда позвонил за помощью.
  • Пограничники помогли ему спуститься и составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пограничники в Закарпатской области сняли с дерева мужчину, спасавшегося от медведицы во время незаконного пересечения границы с Румынией, на него составлен административный протокол, сообщила в субботу госпогранслужба Украины (ГПСУ).
"Житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию (из Закарпатской области - ред.), во время ночного перехода в горной местности… спасаясь от медведицы… залез на дерево, откуда позвонил за помощью. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева", - говорится в сообщении на сайте ГПСУ.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Генерал ВС Нидерландов рассказал, без чего Украина не выживет на поле боя
Вчера, 15:11
Как уточнила служба, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы, но во время перехода он наткнулся на дикое животное. Госпогранслужба добавила, что на место происшествия прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда, однако к моменту их прибытия зверя на месте уже не было.
Как отметила ГПСУ, пограничники сопроводили его в пограничное подразделение. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины составлен административный протокол, заключила служба.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты, при этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В ЧВК Blackwater признали интерес наркокартелей к украинским ветеранам
Вчера, 14:24
 
В миреУкраинаЗакарпатская областьРумынияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала