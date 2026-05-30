МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пограничники в Закарпатской области сняли с дерева мужчину, спасавшегося от медведицы во время незаконного пересечения границы с Румынией, на него составлен административный протокол, сообщила в субботу госпогранслужба Украины (ГПСУ).
"Житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию (из Закарпатской области - ред.), во время ночного перехода в горной местности… спасаясь от медведицы… залез на дерево, откуда позвонил за помощью. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева", - говорится в сообщении на сайте ГПСУ.
Как уточнила служба, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы, но во время перехода он наткнулся на дикое животное. Госпогранслужба добавила, что на место происшествия прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда, однако к моменту их прибытия зверя на месте уже не было.
Как отметила ГПСУ, пограничники сопроводили его в пограничное подразделение. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины составлен административный протокол, заключила служба.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты, при этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.