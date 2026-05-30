На Украине сняли с дерева уклониста, спасавшегося от медведицы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пограничники в Закарпатской области сняли с дерева мужчину, спасавшегося от медведицы во время незаконного пересечения границы с Румынией, на него составлен административный протокол, сообщила в субботу госпогранслужба Украины (ГПСУ).

Как уточнила служба, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы, но во время перехода он наткнулся на дикое животное. Госпогранслужба добавила, что на место происшествия прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда, однако к моменту их прибытия зверя на месте уже не было.