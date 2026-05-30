Генерал ВС Нидерландов рассказал, без чего Украина не выживет на поле боя - РИА Новости, 30.05.2026
15:11 30.05.2026 (обновлено: 16:37 30.05.2026)
Генерал ВС Нидерландов Эйхельсхейм: Украина не выживет на поле боя без ИИ

Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что Украина не сможет выжить на поле боя без использования искусственного интеллекта.
  • Заявление было сделано на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, который проходит с 29 по 31 мая.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина не сможет выжить на поле боя без искусственного интеллекта, заявил в субботу командующий вооруженным силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм.
"Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ", - сказал Эйхельсхейм на сессии форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляция которого ведется на сайте форума.
Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре. В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.
