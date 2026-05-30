Генерал ВС Нидерландов рассказал, без чего Украина не выживет на поле боя

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина не сможет выжить на поле боя без искусственного интеллекта, заявил в субботу командующий вооруженным силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм.

Форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит с 29 по 31 мая в Сингапуре. В нем принимают участие представители 44 стран, включая 54 делегата на министерском уровне.