ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по военным аэродромам и объектам ТЭК на Украине, сообщило Минобороны.

Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.