ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли удар возмездия по военным аэродромам и предприятиям ТЭК на Украине.
- Армия сделала это в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по военным аэродромам и объектам ТЭК на Украине, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ровно, Николаеве, а также в части Запорожской области, подконтрольной противнику. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу.
22 июня 2022, 17:18