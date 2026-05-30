МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Дальнейшее затягивание боевых действий с Россией бессмысленно для Киева, поскольку Украина уже навсегда лишилась Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Продолжение конфликта не в интересах Украины. В интересах Украины достичь мирного соглашения как можно быстрее, чтобы заключить максимально выгодную сделку. Украинцы никогда не вернут те <…> территории, которые они потеряли. Они не вернут Крым. Они не вернут те районы Донбасса, Запорожья и Херсона, которые они потеряли. Они пропали навсегда", — признал ученый.
По его словам, Запад обязан немедленно усадить киевский режим за стол переговоров и заставить его отказаться от ударов по России, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.
"Мы должны оказывать давление на украинцев, чтобы они заключили сделку, и мы, безусловно, должны оказывать давление на украинцев, чтобы они прекратили атаковать российскую территорию. Потому что если мы не будем осторожны, это приведет к катастрофе. <…> В конце концов они никак не победят русских", — подытожил Миршаймер.
В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут поставлять оружие киевскому режиму.
Президент России Владимир Путин ранее обозначал, что вопрос о российской принадлежности новых регионов закрыт навсегда. По его словам, самостоятельное волеизъявление жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР незыблемо, и ничто не сможет нарушить государственное единство.