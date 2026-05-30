19:01 30.05.2026 (обновлено: 19:46 30.05.2026)
Российские ученые оценили влияние искусственного интеллекта на медицину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель директора по клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Домашенко на сессии "Карьера на стыке ИИ и медицины"
Заместитель директора по клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Домашенко на сессии "Карьера на стыке ИИ и медицины"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые обсудили применение искусственного интеллекта в реальной клинической практике и фармацевтике на конференции «Карьерный компас: ИИ в здравоохранении».
  • Искусственный интеллект применяется в медицине для анализа изображений, обработки оцифрованных медицинских карт, а также в носимых устройствах и системе поддержки принятия врачебных решений.
  • ИИ-технологии уже внедрены в процесс производства лекарств, что способствует экономии денег и повышению качества продуктов.
ОДИНЦОВО, 30 мая - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в реальной клинической практике и фармацевтике обсудили российские ученые на конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении".
Как заявил кандидат медицинских наук, заместитель директора по клинике МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель университетской клиники Максим Домашенко, искусственный интеллект применяется в медицине для анализа изображений, обработки оцифрованных медицинских карт, а также в носимых устройствах и системе поддержки принятия врачебных решений.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково" Марина Велданова выступает на сессии "Итоги первого года совместной программы МШУ СКОЛКОВО и МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова "Лидеры будущего в здравоохранении"" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
Директор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково" Марина Велданова выступает на сессии "Итоги первого года совместной программы МШУ СКОЛКОВО и МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова "Лидеры будущего в здравоохранении"" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, главный врач ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ" Юрий Васильев на сессии "Карьера на стыке ИИ и медицины" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, главный врач ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ" Юрий Васильев на сессии "Карьера на стыке ИИ и медицины" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
"В отношении анализа изображений: маммография, КТ легких и не только - это то, что есть сейчас, то, чем пользуются рентгенорадиологи в нашем городе и на территории нашей страны, и где мы находимся на передовой. Мы гордимся тем, что мы часть этого знания", - подчеркнул Домашенко.
Эксперт рассказал также о разработке отечественной программы, способной по видеоизображению лица определять пульс, давление и температуру человека. В настоящее время изобретение, по его словам, проходит регистрацию.
"ИИ – это не просто модная фишка, которой мы вынуждены пользоваться сейчас. Это не какое-то чучело, которое заменяет врача, выгоняет его из операционной или из кабинета и заменяет его мозги. Нет. Это очень классный и очень эффективный инструмент помощи врачу", - подчеркнул Домашенко.
По его словам, в технологии искусственного интеллекта очень важен человек.
"Нужно понимать, о чем ты пишешь, зачем ты пишешь, то есть зачем ты задаешь задания, этот вопрос. Эта мысль красной линией через наше сегодняшнее мероприятие идет", - отметила кандидат медицинских наук, директор МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Заведующий лаборатории интеллектуальных сенсорных систем Центрального университета Андрей Сомов на сессии "Карьера на стыке ИИ и фармы" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
Заведующий лаборатории интеллектуальных сенсорных систем Центрального университета Андрей Сомов на сессии "Карьера на стыке ИИ и фармы" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин на сессии "Карьера на стыке ИИ и фармы" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин на сессии "Карьера на стыке ИИ и фармы" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
По словам доктора медицинских наук, академического директора программы "Лидеры будущего в здравоохранении", профессора бизнес-практики, директора Центра развития здравоохранения МШУ "Сколково" Марины Велдановой, ИИ уже работает на каждом участке цепочки создания ценности в фармацевтической индустрии.
"На каждом этапе сегодня существует инструментарий искусственного интеллекта. На первом этапе это возможность очень быстро и фокусно сформулировать запрос на поиск той или иной молекулы, задизайнить молекулу и, самое важное, помочь инвестору принять стратегические решения", - сказала Велданова.
Эксперт объяснила, что ИИ позволяет, в частности, ускорить исследование препаратов и упростить их регистрацию. Более того, ИИ-технологии уже внедрены в процесс производства лекарств, что способствует экономии денег и повышению качества продуктов.
Своими представлениями о том, как искусственный интеллект изменит здравоохранение в будущем поделились с РИА Новости студенты 6 курса факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, выпускники программы "Лидеры будущего в здравоохранении".
"И в рамках фармацевтического бизнеса, и в научном плане ИИ очень часто помогает найти источники для подтверждения своих гипотез. Я надеюсь, что в будущем очень сильно разовьется телемедицина с применением искусственного интеллекта", - сказал Игорь Киташев.
Анна Осипова, в свою очередь, назвала искусственный интеллект отличным подспорьем врачам.
"На мой взгляд, врач нужен будет для того, чтобы выяснить, какая схема лечения более комфортна пациенту и успокоить все его переживания насчет заболевания. А искусственный интеллект будет помощью в каких-то, может быть, тяжелых случаях, помощью в лучевой диагностике", - отметила Осипова.
Она подчеркнула, что с дальнейшим развитием искусственного интеллекта роль врача все-таки останется ключевой.
