Появились подробности о мужчине, пытавшемся силой утащить ребенка в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, задержанный и доставленный в Тюмени в следственные органы после получивших огласку кадров с камер наблюдения, на которых неизвестный пытается силой утащить ребенка в подъезде, живет по соседству с жертвой, рассказала РИА Новости местная жительница.

В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали соседские дети, которые привлекли внимание. В итоге, ребенка спасла проезжавшая мимо женщина. Подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы, сообщили агентству в правоохранительных органах, комментируя кадры произошедшего.