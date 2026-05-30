16:31 30.05.2026
Появились подробности о мужчине, пытавшемся силой утащить ребенка в Тюмени

Мужчина, пытавшийся в Тюмени силой утащить ребенка в подъезд, живёт по соседству

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени попал на камеру момент, когда мужчина пытался силой утащить ребенка в подъезде, но ему помешали соседские дети и проезжавшая мимо женщина.
  • Мужчину доставили в следственные органы, он живет по соседству с жертвой.
ТЮМЕНЬ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, задержанный и доставленный в Тюмени в следственные органы после получивших огласку кадров с камер наблюдения, на которых неизвестный пытается силой утащить ребенка в подъезде, живет по соседству с жертвой, рассказала РИА Новости местная жительница.
В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали соседские дети, которые привлекли внимание. В итоге, ребенка спасла проезжавшая мимо женщина. Подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы, сообщили агентству в правоохранительных органах, комментируя кадры произошедшего.
"Сосед, я давно его знаю, но то, что с ним случилось, я ничего не могу сказать", - поделилась собеседница агентства.
Другая соседка уточнила, что он живет в доме напротив.
