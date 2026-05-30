15:57 30.05.2026 (обновлено: 17:14 30.05.2026)
В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося надругаться над ребенком в подъезде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени мужчина попытался надругаться над ребенком в подъезде многоквартирного дома.
  • Его задержали сотрудники полиции и доставили в следственные органы.
  • Подозреваемый живет по соседству с жертвой.
ТЮМЕНЬ, 30 мая — РИА Новости. Мужчину, пытавшегося надругаться над ребенком в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержали, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
«

"Сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в следственные органы", — сказал собеседник агентства.

В субботу в соцсетях появилось видео с домовых камер, на которые попал сам инцидент: злоумышленник с приспущенными штанами пытался занести на руках в подъезд ребенка. Ему помешали соседские дети, они привлекли внимание взрослых. В итоге жертву спасла проезжавшая мимо женщина.
Судя по титрам на кадрах, инцидент произошел 28 мая после 15:00 по местному времени.
Как рассказала РИА Новости местная жительница, подозреваемый живет по соседству с ребенком.
