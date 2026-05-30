Туска испугало заявление Медведева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Туск призвал НАТО всерьез воспринять обращение Дмитрия Медведева к европейцам.
- Он добавил, что на такие заявления нужно обращать внимание.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез воспринять обращение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева к европейцам.
"Вчера бывший президент России Медведев сказал, что спокойному сну граждан стран ЕС подошел конец", — написал премьер в соцсети X.
Накануне Медведев написал, что граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
