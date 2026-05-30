В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе пляжного тура
08:20 30.05.2026
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе пляжного тура

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. При выборе тура для пляжного туризма стоит обращать внимание на размытость формулировок в договоре - по типу "пляж в пешей доступности", а также на детали о благоустройстве пляжа, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В первую очередь, почему тур можно назвать плохим еще до его оплаты - это размытые формулировки в договоре вроде "пляж в пешей доступности" без указания расстояния и времени пути. Также плохим считается тур, где ничего не сказано о спасателях и буйках, а зона купания обозначена одной фразой "море рядом", - говорится в сообщении.
Помимо этого, отказ менеджера подтвердить письменно наличие на пляже пресного душа и туалетов эксперты Роскачества назвали тревожным сигналом. Также они относят туры к категории заведомо неудачных, если заявляется "собственный пляж", но при этом в договоре отсутствует гарантия бесплатного шезлонга и зонта на каждого гостя. "Такой набор условий практически гарантирует, что вместо комфортного отдыха турист столкнется с очередями, антисанитарией и скрытыми платежами прямо на берегу", - сказали эксперты.
По их словам, некоторые отели предлагают пользоваться единственным краном на всю береговую линию или вовсе не предусматривают пресной воды, что делает длительное пребывание на пляже утомительным.
Эксперты рекомендуют уточнять, входит ли в сервис ежедневная выдача пляжных полотенец по карточке и есть ли уборка территории и шезлонгов после шторма. Кроме того, перед выбором тура следует узнать, действует ли на пляже система предупреждений о волнах, течениях или медузах.
"Обязательно нужно внимательно прочитать договор с туроператором. В документе должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, категория отеля с детализацией "звезд" и точное расположение пляжа. Важно убедиться, что в договоре указана не просто прибрежная линия, а ее удаленность от корпуса и наличие лежаков с зонтами", - подчеркнули в Роскачестве.
