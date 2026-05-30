Движение по трассе "Новороссия" в Крым и ДНР осуществляется штатно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта по трассе «Новороссия» в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме.
- Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах движения автотранспорта, обеспечивая безопасность участников дорожного движения.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение транспорта по трассе "Новороссия" в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.
"Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах движения автотранспорта, обеспечивая безопасность участников дорожного движения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Подчеркивается, что поездки к местам детского летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, по согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер безопасности.