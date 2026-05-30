Трамп может выступить после отказа артистов участвовать в Дне независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп рассматривает возможность выступить с речью в Вашингтоне на фоне отказа артистов участвовать в концертах по случаю Дня независимости.
- Праздничные концерты по случаю 250-летия независимости США были намечены в центре Вашингтона с 25 июня по 10 июля.
- Трамп заявил, что собирает на своих выступлениях больше зрителей, чем Элвис Пресли на пике славы.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выступления с речью в Вашингтоне на фоне отказа артистов участвовать в концертах по случаю Дня независимости.
Четвертого июля будет отмечаться 250-летие независимости США. Праздничные концерты по этому случаю были намечены в центре Вашингтона с 25 июня по 10 июля. В среду организаторы объявили список артистов, однако, по сообщению телеканала CBS, отказы участников пошли почти сразу.
"Я так понимаю, у артистов сдают нервы из-за их предстоящего выступления в среду, поэтому я подумываю привлечь вместо них Главную Звезду Мира... Я поручаю своим представителям изучить возможность проведения митинга (на тему - ред.) "Америка вернулась" в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, в то же время и в том же месте", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По мнению американского лидера, он собирает на своих выступлениях больше зрителей, чем американский певец Элвис Пресли на пике славы.