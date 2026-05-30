Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишут СМИ

"Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", - говорится в сообщении.

New York Times пишет, что на встречах Вэнс часто листает ленту в телефоне и использует социальные сети для борьбы со своими критиками, в то время как Трамп регулярно публикует сообщения в соцсети Truth Social, но "не тратит время на ответы людям в интернете". Источники издания в этой связи сообщили, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс недавно посоветовала Вэнсу сделать перерыв в использовании социальных сетей, поскольку эта борьба, по ее мнению, "ниже его должности". Тем не менее, как отмечается, союзники Трампа и Вэнса все же считают, что вице-президент лучше всего подходит на роль преемника Трампа.