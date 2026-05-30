Врач Трампа раскрыл, сколько килограммов он набрал за год

14:50 30.05.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst — Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп за год набрал около шести килограммов.
  • Согласно отчету врача от 26 мая 2026 года, вес Трампа составлял 107,9 килограмма.
  • Трамп сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние, по словам его врача.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за год набрал около шести килограммов, выяснило РИА Новости, проанализировав отчеты президентского терапевта.
Согласно отчету врача Шона Барбабеллы от 13 апреля 2025 года, плановый осмотр показал, что Трамп весил 101,6 килограмма.
При этом в новом отчете, распространенном Белым домом в пятницу, вес американского лидера на момент проведения медосмотра 26 мая 2026 года составлял уже 107,9 килограмма.
При этом, как стало известно ранее, по итогам осмотра Барбабелла сообщил, что Трамп сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем якобы плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
