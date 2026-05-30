Врач Трампа раскрыл, сколько килограммов он набрал за год

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за год набрал около шести килограммов, выяснило РИА Новости, проанализировав отчеты президентского терапевта.

Согласно отчету врача Шона Барбабеллы от 13 апреля 2025 года, плановый осмотр показал, что Трамп весил 101,6 килограмма.

При этом в новом отчете, распространенном Белым домом в пятницу, вес американского лидера на момент проведения медосмотра 26 мая 2026 года составлял уже 107,9 килограмма.

При этом, как стало известно ранее, по итогам осмотра Барбабелла сообщил, что Трамп сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности.