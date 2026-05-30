06:39 30.05.2026
Трамп сохраняет крепкое здоровье, заявил его врач

Врач Барбабелла: Трамп сохраняет отличное здоровье и может исполнять обязанности

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Шон Барбабелла заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние.
  • По результатам медосмотра, проведенного 26 мая, доктор подтвердил способность Трампа исполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности, заявил его врач Шон Барбабелла после планового осмотра.
"Президент Трамп сохраняет отличное здоровье", - говорится в отчете президентского терапевта, который распространил Белый дом.
Доктор подчеркнул, что у Трампа сильное сердце и легкие.
"Когнитивные и физические показатели отличные. Он полностью способен выполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства", - говорится в отчете.
Медосмотр Трамп прошел 26 мая.
