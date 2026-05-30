Глава Пентагона заявил, что Трамп готов проявить терпение в вопросе Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном.
- Как заявил министр, он разговаривал с Трампом "утром", не уточнив, о каком часовом поясе говорит, но в Вашингтоне на тот момент был вечер, а в Сингапуре несколько часов до полудня.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном.
Как заявил министр, он разговаривал с Трампом "утром", не уточнив, о каком часовом поясе говорит, но в Вашингтоне на тот момент был вечер, а в Сингапуре несколько часов до полудня.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.