Глава Пентагона заявил, что Трамп готов проявить терпение в вопросе Ирана
05:17 30.05.2026
Глава Пентагона Хегсет: Трамп готов проявить терпение в вопросе сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном.
  • Как заявил министр, он разговаривал с Трампом "утром", не уточнив, о каком часовом поясе говорит, но в Вашингтоне на тот момент был вечер, а в Сингапуре несколько часов до полудня.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном.
"Он (Трамп - ред.) хотел, чтобы я подчеркнул, как он терпелив, предпринимая эти исторические усилия", - сказал Хегсет на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Как заявил министр, он разговаривал с Трампом "утром", не уточнив, о каком часовом поясе говорит, но в Вашингтоне на тот момент был вечер, а в Сингапуре несколько часов до полудня.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
В миреИранВашингтон (штат)СШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
