Рейтинг@Mail.ru
Трампа поразило решение суда о демонтаже его фамилии с театра - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 30.05.2026
Трампа поразило решение суда о демонтаже его фамилии с театра

Трамп назвал решение суда о переименовании Кеннеди-центра поразительным

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал поразительным решение суда о незаконности переименования Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в свою честь.
  • Трамп поручил министерству торговли обеспечить переход Кеннеди-центра под юрисдикцию конгресса.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал поразительным решение суда о незаконности переименования в честь него главной столичной театрально-концертной площадки - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
"Поразительно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Центр Кеннеди в Вашингтоне обжалует решение суда о демонтаже фамилии Трампа
Вчера, 23:58
Как заявил президент, администрация хотела отремонтировать театр и превратить его в лучший объект подобного рода в мире, но судья, "назначенный Бараком Обамой", вынес постановление, запрещающее закрывать театр, и признающее незаконным решение о переименовании центра в честь Трампа.
Теперь американский лидер намерен уполномочить конгресс управлять Кеннеди-центром.
"Я поручил минторгу предпринять все необходимые меры во взаимодействии с конгрессом, чтобы обеспечить полный и всесторонний переход данного учреждения под его юрисдикцию, возложив на конгресс ответственность за его функционирование, техническое обслуживание и управление", - написал Трамп.
Как сообщалось, суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.
Президент США Дональд Трамп выступает на форуме в Майами - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Трамп в шутку назвал Ормузский пролив своим именем
28 марта, 01:06
 
В миреСШАДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Барак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала