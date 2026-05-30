Трампа поразило решение суда о демонтаже его фамилии с театра

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал поразительным решение суда о незаконности переименования в честь него главной столичной театрально-концертной площадки - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Как заявил президент, администрация хотела отремонтировать театр и превратить его в лучший объект подобного рода в мире, но судья, "назначенный Бараком Обамой ", вынес постановление, запрещающее закрывать театр, и признающее незаконным решение о переименовании центра в честь Трампа.

Теперь американский лидер намерен уполномочить конгресс управлять Кеннеди-центром.

"Я поручил минторгу предпринять все необходимые меры во взаимодействии с конгрессом, чтобы обеспечить полный и всесторонний переход данного учреждения под его юрисдикцию, возложив на конгресс ответственность за его функционирование, техническое обслуживание и управление", - написал Трамп.