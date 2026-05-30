Трампа поразило решение суда о демонтаже его фамилии с театра

- Президент США Дональд Трамп назвал поразительным решение суда о незаконности переименования Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в свою честь.
- Трамп поручил министерству торговли обеспечить переход Кеннеди-центра под юрисдикцию конгресса.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал поразительным решение суда о незаконности переименования в честь него главной столичной театрально-концертной площадки - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
"Поразительно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил президент, администрация хотела отремонтировать театр и превратить его в лучший объект подобного рода в мире, но судья, "назначенный Бараком Обамой", вынес постановление, запрещающее закрывать театр, и признающее незаконным решение о переименовании центра в честь Трампа.
Теперь американский лидер намерен уполномочить конгресс управлять Кеннеди-центром.
"Я поручил минторгу предпринять все необходимые меры во взаимодействии с конгрессом, чтобы обеспечить полный и всесторонний переход данного учреждения под его юрисдикцию, возложив на конгресс ответственность за его функционирование, техническое обслуживание и управление", - написал Трамп.
Как сообщалось, суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.
