Рейтинг@Mail.ru
Соседи рассказали о семье девочки, которую пытались силой утащить в Тюмени - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 30.05.2026 (обновлено: 17:56 30.05.2026)
Соседи рассказали о семье девочки, которую пытались силой утащить в Тюмени

Девочка, которую пытались силой утащить в Тюмени, воспитывается в полной семье

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени мужчина пытался утащить девочку в подъезде дома, но ребенка спасли.
  • Соседка рассказала, что девочка воспитывается в полной семье.
  • Правоохранительные органы задержали мужчину.
ТЮМЕНЬ, 30 мая — РИА Новости. Девочка, которую мужчина пытался утащить в подъезде дома в Тюмени, воспитывается в полной семье, сообщила РИА Новости председатель совета дома Ольга.
В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали дети, заметившие неладное, они привлекли внимание взрослых. В итоге ребенка спасла мимо проезжавшая женщина. Мужчина задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос
31 марта, 10:03
"Да, все дети (на кадрах видео. — Прим. ред.) из одной семьи. Мама есть, бабушка есть", — сказала собеседница в ответ на соответствующий вопрос.
Женщина также рассказала, что подъезд оборудован камерами, сотрудники полиции быстро приехали на вызов.
Другая соседка, Наталья, рассказала корреспонденту агентства, что семья девочки живет в этом доме не так давно. "Они недавно вроде бы здесь живут. Я их раньше не видела", — пояснила женщина.
Ранее отец девочки рассказал РИА Новости, что злоумышленник задержан. Как сообщала РИА Новости соседка, он живет в доме напротив.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой
10 марта, 20:41
 
ПроисшествияТюменьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала