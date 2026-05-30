Соседи рассказали о семье девочки, которую пытались силой утащить в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 30 мая — РИА Новости. Девочка, которую мужчина пытался утащить в подъезде дома в Тюмени, воспитывается в полной семье, сообщила РИА Новости председатель совета дома Ольга.

В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали дети, заметившие неладное, они привлекли внимание взрослых. В итоге ребенка спасла мимо проезжавшая женщина. Мужчина задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Да, все дети (на кадрах видео. — Прим. ред.) из одной семьи. Мама есть, бабушка есть", — сказала собеседница в ответ на соответствующий вопрос.

Женщина также рассказала, что подъезд оборудован камерами, сотрудники полиции быстро приехали на вызов.

Другая соседка, Наталья, рассказала корреспонденту агентства, что семья девочки живет в этом доме не так давно. "Они недавно вроде бы здесь живут. Я их раньше не видела", — пояснила женщина.