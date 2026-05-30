11:06 30.05.2026
В Туапсе задержали двух местных жителей, планировавших теракт

Двое местных жителей по указанию куратора планировали теракт в Туапсе за $500

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали теракт в административном здании в Туапсе за вознаграждение до 500 долларов.
  • Они были задержаны после того, как изготовили основной заряд взрывного устройства и подготовили компоненты для подрыва здания.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали по указанию куратора теракт в административном здании в Туапсе за 500 долларов, они задержаны, им предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела… двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом - участником террористической организации, запрещенной в РФ. Куратор предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов изготовить самодельное взрывное устройство и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта в Туапсе. Согласившись на предложение, фигурант привлек к преступлению 17-летнего знакомого. Под руководством куратора сняли на фото и видео объект, расположение камер и иных элементов охраны и передали ему материалы. Куратор, одобрив объект, подтвердил намерение и в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов, сообщив, что оставшуюся сумму переведет после изготовления СВУ и его закладки.
После этого 18-летний фигурант изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей. Довести свой преступный умысел обвиняемые не смогли и были задержаны силовиками.
"В ходе допроса обвиняемые признали вину, по ходатайству органов следствия они заключены под стражу", - добавили в СК.
