В Таганроге расширили режим ЧС после ночной атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 30.05.2026
В Таганроге расширили режим ЧС после ночной атаки БПЛА

Камбулова: в Таганроге расширили режим локальной ЧС после ночной атаки БПЛА

Последствия атаки ВСУ. Архивное фото
  • В Таганроге расширили границы режима ЧС после ночной атаки БПЛА.
  • Почти 50 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью за ночь, в результате атаки на город пострадали два человека.
  • Повреждения получили коммерческие организации, социальный объект, жилые помещения нескольких домов.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Локальный режим ЧС расширен в Таганроге Ростовской области после ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
В субботу утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении почти 50 БПЛА над Ростовской областью за ночь. По его словам, в результате атаки на Таганрог пострадали два человека, они были доставлены в больницу.
"Приняли решение расширить границы режима ЧС, введенного 27 мая", - написала глава города в своем Telegram-канале.
По ее словам, пострадали коммерческие организации, социальный объект, а также в жилых помещениях нескольких домов были выбиты стекла, поврежден автомобиль.
"На данный момент в службу экстренного реагирования 112 поступило 21 обращение от жителей о повреждении стекол в зданиях и сооружениях. Специалисты приступили к обследованию жилых помещений и коммерческих объектов для оценки нанесенного ущерба. Все поступившие обращения будут отработаны, комиссии выйдут по каждому адресу", - добавила она.
Кроме того, в одном из детских садов города было повреждено окно, работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни, уточнила Камбулова. По ее словам, дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада.
Режим ЧС был введен в среду после воздушной атаки БПЛА на город.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьТаганрогСветлана КамбуловаЮрий Слюсарь
 
 
