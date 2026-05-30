Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Утечки мазута после атаки ВСУ на танкер в Таганроге нет, пожар потушен на территории порта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
