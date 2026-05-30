Рейтинг@Mail.ru
Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Таганрог - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 30.05.2026
Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

Слюсарь: в Таганроге не зафиксировали утечки мазута после пожара из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта.
  • Возгорание ликвидировано, утечки мазута не зафиксировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Утечки мазута после атаки ВСУ на танкер в Таганроге нет, пожар потушен на территории порта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ночь на субботу Слюсарь сообщал, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта. По данным губернатора, ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни беспилотников.
"Возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала