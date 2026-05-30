В Таганроге ликвидировали пожар в порту после атаки БПЛА

Она добавила, что в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в порту Таганрога, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, ликвидирован, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта.

"Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет", - написала Камбулова в канале на платформе "Макс"