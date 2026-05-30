В Таганроге ликвидировали пожар в порту после атаки БПЛА
06:14 30.05.2026
В Таганроге ликвидировали пожар в порту, возникший после атаки БПЛА

Тушение пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в порту Таганрога ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет, сообщила мэр города Светлана Камбулова.
  • Она добавила, что в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в порту Таганрога, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, ликвидирован, сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта.
"Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет", - написала Камбулова в канале на платформе "Макс".
Она добавила, что в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана КамбуловаЮрий Слюсарь
 
 
