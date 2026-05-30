В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом - РИА Новости, 30.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
04:56 30.05.2026 (обновлено: 10:32 30.05.2026)
В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Таганроге из-за налета беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — написал он на платформе "Макс".
Пожар оперативно потушили, не допустив утечки нефтепродуктов.
Кроме того, дрон попал в частный дом. Два человека получили ранения, им оказывают помощь.
По словам главы региона, ночью также отразили атаки беспилотников в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
"В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. <...> В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах", — добавил Слюсарь.

В обоих случаях никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогБеспилотникиЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныРостовская область
 
 
