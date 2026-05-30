Священник рассказал, какой должна быть поминальная свеча

Краткий пересказ от РИА ИИ Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков рассказал, что размер поминальных свечей не имеет прямого духовного значения.

Свеча являет собой пожертвование храму, и ее размер отображает лишь материальные возможности, не размер пожертвования является решающим, добавил он.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Размер свечей, которыми прихожане поминают родственников в храме, не имеет прямого духовного значения, рассказал РИА Новости благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.

Вселенская родительская суббота (Троицкая) - день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы - в этом году выпадает на 30 мая.

"Размер поминальных свечей не имеет прямого духовного значения. Свеча являет собой пожертвование храму, и ее размер отображает лишь ваши материальные возможности, кто-то может больше пожертвовать, а кто-то меньше. В притче о лепте вдовы сказано, что не размер пожертвования является решающим. Ко всему нужно подходить с духовной рассудительностью", - рассказал священник.