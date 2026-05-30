Священник рассказал, какой должна быть поминальная свеча

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Размер свечей, которыми прихожане поминают родственников в храме, не имеет прямого духовного значения, рассказал РИА Новости благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.
Вселенская родительская суббота (Троицкая) - день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы - в этом году выпадает на 30 мая.
"Размер поминальных свечей не имеет прямого духовного значения. Свеча являет собой пожертвование храму, и ее размер отображает лишь ваши материальные возможности, кто-то может больше пожертвовать, а кто-то меньше. В притче о лепте вдовы сказано, что не размер пожертвования является решающим. Ко всему нужно подходить с духовной рассудительностью", - рассказал священник.
Вселенских родительских суббот в церковном календаре всего две - Мясопустная суббота за неделю до Великого поста и Троицкая - перед праздником Троицы. Во Вселенскую родительскую субботу поминают не только своих усопших родственников, друзей или близких, а всех умерших православных христиан, молятся о погибших на войне, при катаклизмах и других обстоятельствах, о пропавших без вести.