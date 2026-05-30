Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, какой должна быть поминальная свеча - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:17 30.05.2026
Священник рассказал, какой должна быть поминальная свеча

Жиляков: размер поминальных свечей не имеет прямого духовного значения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка зажигает свечку
Девушка зажигает свечку - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка зажигает свечку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков рассказал, что размер поминальных свечей не имеет прямого духовного значения.
  • Свеча являет собой пожертвование храму, и ее размер отображает лишь материальные возможности, не размер пожертвования является решающим, добавил он.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Размер свечей, которыми прихожане поминают родственников в храме, не имеет прямого духовного значения, рассказал РИА Новости благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.
Вселенская родительская суббота (Троицкая) - день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы - в этом году выпадает на 30 мая.
Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Священник рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы
06:30
"Размер поминальных свечей не имеет прямого духовного значения. Свеча являет собой пожертвование храму, и ее размер отображает лишь ваши материальные возможности, кто-то может больше пожертвовать, а кто-то меньше. В притче о лепте вдовы сказано, что не размер пожертвования является решающим. Ко всему нужно подходить с духовной рассудительностью", - рассказал священник.
Вселенских родительских суббот в церковном календаре всего две - Мясопустная суббота за неделю до Великого поста и Троицкая - перед праздником Троицы. Во Вселенскую родительскую субботу поминают не только своих усопших родственников, друзей или близких, а всех умерших православных христиан, молятся о погибших на войне, при катаклизмах и других обстоятельствах, о пропавших без вести.
Священнослужитель совершает обряд - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Священник рассказал, можно ли перекреститься за пределами храма
28 мая, 03:37
 
РелигияРелигияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала