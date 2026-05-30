В Хабаровском крае появились сугробы за два дня до лета

09:21 30.05.2026
В Хабаровском крае после снегопада появились сугробы за два дня до лета

  • В Солнечном и Ванинском районах Хабаровского края перед началом лета появились сугробы, сообщили местные жители.
  • К 12:00 (05.00 мск) снег практически полностью растаял.
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Сугробы после снегопада появились на улицах поселков Солнечного района Хабаровского края за два дня до начала лета, сообщили корреспонденту РИА Новости местные жители.
"Да, навалило снега. Я ходила в футболке там неделю назад, а сейчас все в снегу", – рассказала корреспонденту жительница поселка Солнечный Хабаровского края.
В соцсетях местные жители делятся кадрами засыпанных снегом поселков, дорог и перевалов не только в Солнечном, но и в Ванинском районе Хабаровского края. Водителям советуют быть осторожными на трассе трассе Лидога – Ванино.
К 12.00 (05.00 мск) снег в поселке Солнечный практически полностью растаял, сообщили РИА Новости местные жители.
