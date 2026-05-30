"Бедность нас обезопасит". Украине предрекли страшную судьбу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Демографическая ситуация катастрофическая — население сократилось на десятки миллионов. Люди бегут из раздираемой конфликтом страны. О мрачных перспективах, которые ждут киевский режим, — в материале РИА Новости.

Счет идет на миллионы

Украине наконец удалось возглавить международный рейтинг. Правда, не по тому показателю, о котором мечтали в Киеве. Портал Visual Capitalist, специализирующийся на инфографике, в апреле представил наглядную публикацию, основанную на данных МВФ . И там бывшая советская республика — абсолютный лидер по убыли населения: в 2000-м было 48,7 миллиона, а в 2025-м — 32,9. На деле все гораздо хуже.

© AP Photo / Michal Dyjuk Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше © AP Photo / Michal Dyjuk Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше

На сколько — судя по всему, загадка для самого режима.

Так, в сентябре прошлого года издание "Украинские национальные новости" со ссылкой на миграционную службу сообщило, что население страны — 28,7 миллиона. И такая оценка тоже явно слишком оптимистичная.

По словам министра соцполитики — куда уж официальнее — Дениса Улютина, на подконтрольной Киеву территории сейчас находится от 22 до 25 миллионов человек. Еще около трех миллионов — в регионах, контролируемых Россией

“Это катастрофа”, — заключил он.

А журналист New Statesman Уилл Лойд в марте писал: “Перед моим возвращением в феврале один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014-м оценивалось чуть более чем в 40 миллионов, сейчас примерно 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок. Что останется после этой войны, если она когда-нибудь закончится?”

Вторая волна на подходе

Конечно, одна из причин — боевые потери. Но существеннее естественная убыль населения. Так, по информации украинского ресурса Opendatabot, в 2025-м, без учета погибших и пропавших без вести военнослужащих, умерли 485,2 тысячи человек, а родились 168,7 тысячи. Разрыв почти трехкратный.

© AP Photo / Andreea Alexandru Украинские беженцы в Румынии © AP Photo / Andreea Alexandru Украинские беженцы в Румынии

Причем эксперты предупреждают: негативная динамика даже после завершения боевых действий ухудшится.

“Население стареет, — объясняет директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова . — Есть кому умирать, некому рожать”.

Как отмечает CNN, коэффициент рождаемости на Украине упал ниже единицы. Для сохранения населения на прежнем уровне нужно минимум 2,1. В Европе США сейчас — 1,4 и 1,6 соответственно.

И разумеется, беженцы. По сведениям Eurostat, в странах ЕС в данный момент 4,4 миллиона официально зарегистрированных переселенцев с Украины. Лидирует Германия — 1,2 миллиона. В Польше чуть меньше миллиона. Замыкает первую тройку Чехия — 380 тысяч.

По данным ООН , которые также включают только тех, кто получил официальный статус беженца, в Европу с Украины выехали 5,2 миллиона человек, а по всему миру — 5,8 миллиона. Статистика практически не учитывает тех, кто остался на освобожденных российской армией территориях — за статусом беженца, по информации МВД, обратились 92 тысячи человек.

В реальности число переселенцев может быть еще больше. И, уверена Либанова, когда конфликт завершится, этот показатель только вырастет.

“Есть еще одна очень неприятная вещь, — цитируют ее украинские СМИ. — Нам угрожает вторая волна эмиграции, когда отменят военное положение. Уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, а женщина там устроилась, то велика вероятность, что это не жены начнут сюда возвращаться, а мужья поедут к ним”.

По словам социолога, страны ЕС не горят желанием, чтобы беженцы возвращались — Европа стареет, и там некому работать.

“И снова плохая для нас цифра. Почти 70% женщин старше 25 лет имеют высшее образование. Выезжали в основном из городов: харьковчанки, киевлянки. Тут уровень образования выше. Мы теряем не просто людей. Мы теряем высококвалифицированных, образованных. И вы прекрасно понимаете: если у женщины высшее образование, то, скорее всего, ее муж тоже с высшим образованием. Если ей, скажем, 30 лет, то ему, скорее всего, 35, не больше. Поэтому все это очень неприятно”, — сетует Либанова.

Важные причины

Но если отъезд взрослых мужчин — вопрос будущего, то школьников отправляют за границу уже сегодня, чтобы избежать возможной мобилизации.

“Многие 11-е классы стоят полупустыми, потому что целыми классами ребята едут учиться за границу. Ситуация с набором по специальностям, где было много ребят, сложная. Некоторые матери вывозят парней сейчас, потому что опасаются, что потом не смогут этого сделать. Сейчас недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям”, — говорит доцент КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Высоцкий.

© Фото : 158-я омбр Военнослужащие 158-й ОМБр ВСУ © Фото : 158-я омбр Военнослужащие 158-й ОМБр ВСУ

Способствуют демографическому кризису и проблемы в экономике. Либанова утверждает: за чертой бедности до пандемии COVID-19 жили 20-23% украинцев, теперь почти треть. И это сказывается на рождаемости.

“На Украине все время, что я помню, мы ведем исследование бедности, наиболее серьезный риск обнищания — это рождение второго ребенка”, — заявила она журналистам.

Мигрантов на мигрантов

И киевский режим решился на неожиданный шаг. В апреле глава офиса президента Кирилл Буданов* рассказал о планах привлекать мигрантов из Африки , чтобы компенсировать нехватку кадров. О каком количестве идет речь, не уточнил.

Демограф Василий Воскобойник сообщил: страна нуждается примерно в 300 тысячах мигрантов ежегодно — это компенсирует убыль населения. И не исключил, что в будущем украинцы могут стать “в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее”.

© Кадр видео из соцсетей Митинг против миграции на площади Независимости в Киеве © Кадр видео из соцсетей Митинг против миграции на площади Независимости в Киеве

В минувшие выходные в Киеве состоялся немногочисленный митинг против завоза трудовых мигрантов — на майдан вышли люди с плакатами “Украина для украинцев”, “За белую Украину” и тому подобными.

Однако, убеждена Либанова, такие опасения напрасны. Конечно, мигранты появятся, но их будет не так много.

“Наша бедность нас от этого обезопасит”, — пояснила она.

И добавила: государственная поддержка населения никогда не станет значимой. Иностранцам, которые на нее рассчитывают, гораздо выгоднее ехать в европейские страны. Так что депопуляция Украины неизбежна.