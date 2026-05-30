"Бедность нас обезопасит". Украине предрекли страшную судьбу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Демографическая ситуация катастрофическая — население сократилось на десятки миллионов. Люди бегут из раздираемой конфликтом страны. О мрачных перспективах, которые ждут киевский режим, — в материале РИА Новости.
Счет идет на миллионы
Украине наконец удалось возглавить международный рейтинг. Правда, не по тому показателю, о котором мечтали в Киеве. Портал Visual Capitalist, специализирующийся на инфографике, в апреле представил наглядную публикацию, основанную на данных МВФ. И там бывшая советская республика — абсолютный лидер по убыли населения: в 2000-м было 48,7 миллиона, а в 2025-м — 32,9. На деле все гораздо хуже.
© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
На сколько — судя по всему, загадка для самого режима.
Так, в сентябре прошлого года издание "Украинские национальные новости" со ссылкой на миграционную службу сообщило, что население страны — 28,7 миллиона. И такая оценка тоже явно слишком оптимистичная.
По словам министра соцполитики — куда уж официальнее — Дениса Улютина, на подконтрольной Киеву территории сейчас находится от 22 до 25 миллионов человек. Еще около трех миллионов — в регионах, контролируемых Россией.
“Это катастрофа”, — заключил он.
А журналист New Statesman Уилл Лойд в марте писал: “Перед моим возвращением в феврале один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014-м оценивалось чуть более чем в 40 миллионов, сейчас примерно 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок. Что останется после этой войны, если она когда-нибудь закончится?”
Вторая волна на подходе
Конечно, одна из причин — боевые потери. Но существеннее естественная убыль населения. Так, по информации украинского ресурса Opendatabot, в 2025-м, без учета погибших и пропавших без вести военнослужащих, умерли 485,2 тысячи человек, а родились 168,7 тысячи. Разрыв почти трехкратный.
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Причем эксперты предупреждают: негативная динамика даже после завершения боевых действий ухудшится.
“Население стареет, — объясняет директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. — Есть кому умирать, некому рожать”.
По данным ООН, которые также включают только тех, кто получил официальный статус беженца, в Европу с Украины выехали 5,2 миллиона человек, а по всему миру — 5,8 миллиона. Статистика практически не учитывает тех, кто остался на освобожденных российской армией территориях — за статусом беженца, по информации МВД, обратились 92 тысячи человек.
В реальности число переселенцев может быть еще больше. И, уверена Либанова, когда конфликт завершится, этот показатель только вырастет.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
“Есть еще одна очень неприятная вещь, — цитируют ее украинские СМИ. — Нам угрожает вторая волна эмиграции, когда отменят военное положение. Уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, а женщина там устроилась, то велика вероятность, что это не жены начнут сюда возвращаться, а мужья поедут к ним”.
По словам социолога, страны ЕС не горят желанием, чтобы беженцы возвращались — Европа стареет, и там некому работать.
“И снова плохая для нас цифра. Почти 70% женщин старше 25 лет имеют высшее образование. Выезжали в основном из городов: харьковчанки, киевлянки. Тут уровень образования выше. Мы теряем не просто людей. Мы теряем высококвалифицированных, образованных. И вы прекрасно понимаете: если у женщины высшее образование, то, скорее всего, ее муж тоже с высшим образованием. Если ей, скажем, 30 лет, то ему, скорее всего, 35, не больше. Поэтому все это очень неприятно”, — сетует Либанова.
Важные причины
Но если отъезд взрослых мужчин — вопрос будущего, то школьников отправляют за границу уже сегодня, чтобы избежать возможной мобилизации.
“Многие 11-е классы стоят полупустыми, потому что целыми классами ребята едут учиться за границу. Ситуация с набором по специальностям, где было много ребят, сложная. Некоторые матери вывозят парней сейчас, потому что опасаются, что потом не смогут этого сделать. Сейчас недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям”, — говорит доцент КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Высоцкий.
© Фото : 158-я омбрВоеннослужащие 158-й ОМБр ВСУ
Способствуют демографическому кризису и проблемы в экономике. Либанова утверждает: за чертой бедности до пандемии COVID-19 жили 20-23% украинцев, теперь почти треть. И это сказывается на рождаемости.
“На Украине все время, что я помню, мы ведем исследование бедности, наиболее серьезный риск обнищания — это рождение второго ребенка”, — заявила она журналистам.
Мигрантов на мигрантов
И киевский режим решился на неожиданный шаг. В апреле глава офиса президента Кирилл Буданов* рассказал о планах привлекать мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку кадров. О каком количестве идет речь, не уточнил.
Демограф Василий Воскобойник сообщил: страна нуждается примерно в 300 тысячах мигрантов ежегодно — это компенсирует убыль населения. И не исключил, что в будущем украинцы могут стать “в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее”.
© Кадр видео из соцсетейМитинг против миграции на площади Независимости в Киеве
В минувшие выходные в Киеве состоялся немногочисленный митинг против завоза трудовых мигрантов — на майдан вышли люди с плакатами “Украина для украинцев”, “За белую Украину” и тому подобными.
Однако, убеждена Либанова, такие опасения напрасны. Конечно, мигранты появятся, но их будет не так много.
“Наша бедность нас от этого обезопасит”, — пояснила она.
И добавила: государственная поддержка населения никогда не станет значимой. Иностранцам, которые на нее рассчитывают, гораздо выгоднее ехать в европейские страны. Так что депопуляция Украины неизбежна.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.