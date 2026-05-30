Суд обязал Трампа ответить на обвинения в сговоре по делу против налоговой

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Суд в Соединенных Штатах обязал президента страны Дональда Трампа ответить на обвинения в "сговоре" по делу против налоговой службы.
"Истцы должны подать ответ на ходатайство не позднее 12 июня 2026 года, изложив свою позицию по вопросам, указанным в ходатайстве", - говорится в приказе суда по Южному округу Флориды.
Ранее минюст США освободил Трампа, членов его семьи и их компании от любых налоговых претензий и проверок в рамках урегулирования претензий Трампа к налоговой службе страны.
Договоренности достигнуты как часть мирового соглашения в рамках судебного процесса, который против налоговой службы США из-за утечки своих деклараций инициировал Трамп. Он в обмен на это отзывает иск на 10 миллиардов долларов.