Суд обязал Трампа ответить на обвинения в сговоре по делу против налоговой - РИА Новости, 30.05.2026
21:55 30.05.2026
Суд обязал Трампа ответить на обвинения в сговоре по делу против налоговой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Соединенных Штатах обязал Дональда Трампа ответить на обвинения в "сговоре" по делу против налоговой службы.
  • 35 бывших федеральных судей подали ходатайство с требованием возобновить дело, утверждая, что мировое соглашение между Трампом и налоговой службой США было результатом сговора.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Суд в Соединенных Штатах обязал президента страны Дональда Трампа ответить на обвинения в "сговоре" по делу против налоговой службы.
Ранее 35 бывших федеральных судей подали ходатайство с требованием возобновить дело, утверждая, что мировое соглашение о прекращении судебного разбирательства между Трампом и налоговой службой США якобы было результатом сговора.
"Истцы должны подать ответ на ходатайство не позднее 12 июня 2026 года, изложив свою позицию по вопросам, указанным в ходатайстве", - говорится в приказе суда по Южному округу Флориды.
Ранее минюст США освободил Трампа, членов его семьи и их компании от любых налоговых претензий и проверок в рамках урегулирования претензий Трампа к налоговой службе страны.
Договоренности достигнуты как часть мирового соглашения в рамках судебного процесса, который против налоговой службы США из-за утечки своих деклараций инициировал Трамп. Он в обмен на это отзывает иск на 10 миллиардов долларов.
