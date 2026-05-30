Суд продлил арест экс-главе "Уральских заводов" по делу о хищении

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 1 сентября арест бывшему гендиректору АО "Уральские заводы" Василию Мусину, обвиняемому в хищении более 380 миллионов рублей при поставках радиостанций "Эрика" для МВД и Росгвардии, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Жихарев.

Жихарев также отметил, что по двум эпизодам дела, согласно положениям УПК РФ, уже истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, в материалах по-прежнему фигурируют 10 контрактов.