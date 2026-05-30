Суд продлил арест экс-главе "Уральских заводов" по делу о хищении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий суд Москвы продлил арест бывшему гендиректору АО «Уральские заводы» Василию Мусину до 1 сентября.
- Василий Мусин обвиняется в хищении более 380 миллионов рублей при поставках радиостанций «Эрика» для МВД и Росгвардии.
- Защита подала жалобу на решение о продлении ареста в Мосгорсуд.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 1 сентября арест бывшему гендиректору АО "Уральские заводы" Василию Мусину, обвиняемому в хищении более 380 миллионов рублей при поставках радиостанций "Эрика" для МВД и Росгвардии, заявил РИА Новости его адвокат Михаил Жихарев.
По версии следствия, с 2012 по 2023 год Мусин, возглавляя АО "Уральские заводы", заключил 10 контрактов на производство и поставку 6424 радиостанций "Эрика" для нужд силовых ведомств. Проведенная экспертиза показала, что устройства практически полностью состоят из иностранных комплектующих и не соответствуют требованиям гособоронзаказа. Было возбуждено дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), а Мусин арестован.
Согласно обвинительному заключению, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Мусин поручил подчиненным закупить в КНР детали, предназначенные для сборки китайских изделий (марки Hytera). Ущерб от его действий оценивается в 380 миллионов 202 тысячи 179 рублей.
Сам Мусин вину отрицает. Его адвокат подчеркнул, что техническая документация и контракты не содержали оговорки об использовании исключительно российских деталей, а завод не скрывал применения импортных компонентов и открыто публиковал эту информацию. Кроме того, в материалах имеется более 20 благодарственных писем от Росгвардии и МВД, которые используют радиостанции "Эрика" до настоящего времени, и качество претензий не вызывает.
Адвокат уточнил, что само уголовное дело еще в конце декабря 2025 года было передано по подсудности в Октябрьский районный суд Ижевска — по месту нахождения завода и совершения инкриминируемых преступлений. Решение о передаче дела в марте утвердил Мосгорсуд, отклонив апелляционное представление прокурора. Таким образом, оно выбыло из производства Замоскворецкого суда, а защита направила председателю суда запрос о фактическом местонахождении материалов дела.
Жихарев также отметил, что по двум эпизодам дела, согласно положениям УПК РФ, уже истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, в материалах по-прежнему фигурируют 10 контрактов.