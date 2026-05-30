Москва и Нью-Дели обсуждают организацию производства Су-57Э в Индии

СКОЛКОВО (Московская обл.), 30 мая - РИА Новости. Россия и Индия проводят консультации по организации производства истребителей пятого поколения Су-57Э в этой азиатской стране, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках первого международного форума по безопасности, который завершился в подмосковном Сколково.