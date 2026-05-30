Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Нью-Джерси

НЬЮАРК (Нью-Джерси), 30 мая — РИА Новости. Полицейские применили слезоточивый газ против протестующих возле центра содержания мигрантов в городе Ньюарке в штате Нью-Джерси, сообщил корреспондент РИА Новости.

По состоянию на 22:15 по местному времени там собрались десятки демонстрантов. Они выступили против грубого отношения к задержанным. Вскоре начались столкновения с сотрудниками полиции, которые использовали газ для разгона манифестантов.

Активисты готовятся к длительным протестам. В частности, они разбили возле центра палаточный лагерь. Многие из них скрывают лица масками, носят с собой зонты для защиты от перцовых баллонов, а также имеют при себе аптечки.