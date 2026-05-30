Глава Пентагона заявил, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном.
"Любая сделка будет хорошей, отличной. И он (президент США Дональд Трамп - ред.) проявляет терпение на пути к достижению этого", - заявил Хегсет на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Хегсет сообщил, что о своем намерении проявить терпение Трамп сказал ему лично.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.