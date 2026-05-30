Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона заявил, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 30.05.2026
Глава Пентагона заявил, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном

Глава Пентагона Хегсет: США сочтут хорошей любую сделку с Ираном

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном.
  • Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет терпение на пути к достижению сделки и что о своем намерении проявить терпение Трамп сказал ему лично.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном.
"Любая сделка будет хорошей, отличной. И он (президент США Дональд Трамп - ред.) проявляет терпение на пути к достижению этого", - заявил Хегсет на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана, заявил парламентарий
03:13
Хегсет сообщил, что о своем намерении проявить терпение Трамп сказал ему лично.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Бессент допустил частичную отмену санкций против Ирана
Вчера, 23:06
 
В миреСШАИранСингапур (город)Пит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала