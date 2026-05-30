01:31 30.05.2026 (обновлено: 01:51 30.05.2026)
Госдолг США существенно вырос после начала операции против Ирана

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
  • Государственный долг США за три месяца после начала военной операции против Ирана вырос более чем на 406 миллиардов долларов.
  • На 27 февраля государственный долг США составлял 38 триллионов 769 миллиардов 805 миллионов долларов, а на 28 мая — 39 триллионов 176 миллиардов 301 миллион долларов.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Государственный долг США за три месяца после начала военной операции против Ирана и последовавшей за ней морской блокады исламской республики вырос на более чем 406 миллиардов долларов, выяснило РИА Новости на основе анализа статистической информации американского минфина.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В последний день перед началом операции "Эпическая ярость", 27 февраля, американский минфин отчитался о совокупном размере государственных заимствований на уровне 38 триллионов 769 миллиардов 805 миллионов долларов. Статистика за 28 февраля отсутствует, поскольку начало операции пришлось на субботу.
Согласно опубликованным 30 мая данным минфина, размер госдолга США на конец дня 28 мая достиг отметки в 39 триллионов 176 миллиардов 301 миллион долларов. Таким образом, по истечение трех месяцев, за время которых американские вооруженные силы перешли от активных боевых действий к блокаде Ирана, госдолг страны вырос на 406,5 миллиардов долларов.
При этом на американская администрация не приводила полной информации о том, во сколько правительству США обходится кампания сама против Ирана и как это отражается на долговой нагрузке страны.
По неофициальным данным портала Iran War Cost Tracker, Соединенные Штаты потратили на военную операцию спустя 90 дней с момента ее начала уже более 96 миллиардов долларов.
Пентагон, в свою очередь, приводил значительно меньшую сумму. Так исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст в конце апреля заявил в Капитолии, что расходы США на тот момент оценивались в 25 миллиардов долларов.
