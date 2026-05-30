Рубио и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД Туркмении Рашид Мередов обсудили расширение сотрудничества в области энергетики, безопасности и торговли.
- Рубио подтвердил поддержку диверсификации туркменского экспорта природного газа по транскаспийским маршрутам и поблагодарил Туркмению за прогресс в вопросе последних коммерческих соглашений.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым обсудили расширение сотрудничества двух стран в области энергетики, безопасности и торговли, заявили в госдепе.
"Министр Мередов и секретарь Рубио обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и торговли", - указано в сообщении.
В ходе переговоров в Вашингтоне Рубио подтвердил поддержку диверсификации туркменского экспорта природного газа по транскаспийским маршрутам, а также поблагодарил туркменскую сторону за прогресс в вопросе последних коммерческих соглашений двух стран.
