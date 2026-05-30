Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как правильно засыпать летом - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 30.05.2026
Врач рассказал, как правильно засыпать летом

РИА Новости: засыпать летом помогут ритуалы подготовки ко сну

© Fotolia / Yuri ArcursМужчина просыпается после сна
Мужчина просыпается после сна - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Fotolia / Yuri Arcurs
Мужчина просыпается после сна . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов сообщил, что летом из-за длинного светового дня важно использовать темные шторы в спальне.
  • Для улучшения сна рекомендуется снижать уровень тревоги и практиковать ритуалы подготовки ко сну.
  • Ритуалы подготовки ко сну влияют на архитектуру сна, помогая мозгу ассоциировать определенные действия с засыпанием.
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Легче засыпать летом, когда световой день достаточно длинный, помогут ритуалы подготовки ко сну и изоляция спальни от света, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
"Летом световой день достаточно длинный, поэтому лучше иметь на окнах спальни темные шторы, которые будут убирать избыток света. Любые нарушения сна связаны с психосоциальными факторами. В первую очередь, это тревога. Основная рекомендация: снижать уровень тревоги. Практиковать ритуалы подготовки ко сну. Это касается и взрослых, и детей", - рассказал ученый.
Он пояснил, что ритуалы подготовки ко сну - это психофизиологический механизм, который напрямую влияет на архитектуру сна. Если повторять определенные действия каждый вечер перед сном, мозг начинает ассоциировать их с засыпанием. Вечером лучше избегать тревожных мыслей. Заснуть могут помочь массаж, медитация, чтение книги.
Утро - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В России вырос спрос на "сонный туризм"
23 мая, 09:30
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала