Врач рассказал, как правильно засыпать летом

ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Легче засыпать летом, когда световой день достаточно длинный, помогут ритуалы подготовки ко сну и изоляция спальни от света, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

"Летом световой день достаточно длинный, поэтому лучше иметь на окнах спальни темные шторы, которые будут убирать избыток света. Любые нарушения сна связаны с психосоциальными факторами. В первую очередь, это тревога. Основная рекомендация: снижать уровень тревоги. Практиковать ритуалы подготовки ко сну. Это касается и взрослых, и детей", - рассказал ученый.