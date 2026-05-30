В Пятигорске проводят проверку массового отравления
В Пятигорске проводят проверку массового отравления

В Пятигорске проверяют факт госпитализации 9 человек с кишечной инфекцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией.
  • Предварительно установлено, что все пострадавшие посещали одно кафе.
  • Следственный отдел по городу Пятигорск проводит проверку по факту оказания небезопасных услуг, кафе временно закрыто.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. СУ СК РФ по Ставропольскому краю сообщил, что проводит проверку после госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией в Пятигорске.
В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что девять человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет.
"В следственном отделе по городу Пятигорск СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
СУ СК уточнил, что по итогам проверочных мероприятий будут оценены действия ответственных лиц. Точка питания на период проведения проверки временно закрыта, добавило ведомство.
