18:45 30.05.2026
В Чите пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба, погибла женщина

© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьяный водитель на автомобиле марки BMW наехал на группу людей у ночного клуба «Баркод» в Чите из-за конфликта.
  • В результате наезда погибла женщина, фигурант дела обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ.
Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.
"Следствием установлено, что в пятницу утром на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем марки BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие будет просить об аресте обвиняемого.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чита
 
 
