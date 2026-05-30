В Чите пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба, погибла женщина

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ.

Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

"Следствием установлено, что в пятницу утром на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем марки BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.