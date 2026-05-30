Под Омском нашли тело пропавшей сапбордистки и сапы, сообщили в СК России

ОМСК, 30 мая — РИА Новости. Тело пропавшей Ольги Симочкиной и два сапборда были обнаружены в затоне на реке Иртыш под Омском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России по Омской области.
Омские сапбордисты Ольга Симочкина и Анатолий Бойко отправились на прогулку по реке 25 мая, после чего их никто не видел. Родственники заявили об их исчезновении 27 мая. В субботу появилась информация о том, что волонтерам удалось обнаружить тело Ольги.
"Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в затоне реки вблизи поселка Николаевка в Омске было обнаружено тело пропавшей женщины и два сапа. В настоящее время следователи работают на месте обнаружения тела, также продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ведется расследование. Спасатели и волонтеры продолжают поиски второго сапбордиста.