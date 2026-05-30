В Самаре возбудили дело о покушении на убийство участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Самарской области.
- Участник СВО был избит и ограблен в Самаре, после чего ему провели операцию и он находится на стационарном лечении.
- Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу.
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство участника СВО, которого несколько человек избили и ограбили в Самаре, а потом он на несколько дней впал в кому, сообщают областной СУСК и СК РФ.
"Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Самарской области. В средствах массовой информации сообщалось, что 18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализировал в медицинское учреждение, где ему проведена операция. В настоящее время он находится на стационарном лечении", - говорится в сообщении регионального управления в канале на платформе "Макс".
Следователи возбудили дело по части 3 стать 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В свою очередь, в СК РФ добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу. В федеральном ведомстве добавили, что подвергшийся нападению участник СВО несколько дней находился в коме.