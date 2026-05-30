Рейтинг@Mail.ru
В Самаре возбудили дело о покушении на убийство участника СВО - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 30.05.2026
В Самаре возбудили дело о покушении на убийство участника СВО

В Самаре возбудили дело о покушении на убийство впавшего в кому участника СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Самарской области.
  • Участник СВО был избит и ограблен в Самаре, после чего ему провели операцию и он находится на стационарном лечении.
  • Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу.
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство участника СВО, которого несколько человек избили и ограбили в Самаре, а потом он на несколько дней впал в кому, сообщают областной СУСК и СК РФ.
"Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Самарской области. В средствах массовой информации сообщалось, что 18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализировал в медицинское учреждение, где ему проведена операция. В настоящее время он находится на стационарном лечении", - говорится в сообщении регионального управления в канале на платформе "Макс".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
МВД предупредило о новой схеме мошенников с фото могил участников СВО
27 мая, 20:55
Следователи возбудили дело по части 3 стать 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В свою очередь, в СК РФ добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу. В федеральном ведомстве добавили, что подвергшийся нападению участник СВО несколько дней находился в коме.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
СК возбудил дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО на Урале
Вчера, 21:14
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьСамараАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала