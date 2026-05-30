06:33 30.05.2026
В Архангельске оштрафовали вандала, осквернившего памятник русским женам

Города России. Архангельск. Архивное фото
  В Архангельске мужчина осквернил памятник «Русским женам — берегиням семейного очага», закрепив на нем пластиковую панель смыва унитаза.
  Суд оштрафовал вандала на 30 тысяч рублей за проявление неуважения к человеческому достоинству в интернете.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей вандала, осквернившего памятник русским женам и опубликовавшего видео со своим поступком, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина, будучи пьяным, закрепил на памятнике "Русским женам - берегиням семейного очага" пластиковую панель смыва унитаза. Он записал видео с ругательными комментариями и выложил его в свои каналы в TikTok и Telegram.
В результате, как следует из материалов, на мужчину составили протокол за "проявление неуважения к человеческому достоинству и государственной символике в Интернете" (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Отмечается, что мужчина признал вину и объяснил, что хотел пошутить.
Суд в Архангельске признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
