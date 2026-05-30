Сенатор назвал минирование ВСУ трассы "Новороссия" тактикой террора

Специальная военная операция на Украине
 
11:25 30.05.2026
Сенатор Кастюкевич назвал минирование ВСУ трассы «Новороссия» тактикой террора

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал тактикой террора минирование ВСУ трассы "Новороссия", проходящей вдоль Азовского моря в сторону Крыма.
Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.
"Это тактика террора – запугивание, убийство мирных граждан, намеренные и целенаправленные преступные действия по отношению к гражданскому населению", - сказал Кастюкевич агентству.
По его словам, киевский режим и их западные кураторы методично игнорируют все, что прописано во всех международных правилах и документах.
"Мы живем в мире двойных стандартов, поэтому эти многочисленные преступления, которые происходят ежедневно, фиксируем только мы - Россия. Для международной общественности "это другое". Они отворачиваются и смотрят в другую сторону каждый раз, когда наших людей или детей хладнокровно убивают", - сказал сенатор.
