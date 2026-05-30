Рейтинг@Mail.ru
Британия развернула истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 30.05.2026 (обновлено: 03:06 30.05.2026)
Британия развернула истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

Хили: ВВС Британии развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании

© AP Photo / Ministry of Defence, ho, fileИстребитель Tornado ВВС Великобритании
Истребитель Tornado ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Ministry of Defence, ho, file
Истребитель Tornado ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением беспилотника.
  • Власти Румынии обвинили Россию в инциденте с беспилотником, который попал в крышу дома в Галаце и привел к пострадавшим, но доказательств не привели.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности дрона, упавшего в Румынии, конкретной стране, пока не проведена экспертиза.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением беспилотника.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Вас просто сожрут": в США выступили с заявлением после удара по Румынии
02:21
"Соединенное Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолеты RAF (британских ВВС - ред.) уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства", - говорится в публикации главы британского минобороны в соцсети X.
Хили также заявил, что британское министерство обороны будет работать вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия "при необходимости".
Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии, заявил в пятницу, что никто не может сказать о принадлежности конкретной стране дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Российский лидер добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Румыния попросит НАТО усилить оборону на восточном фланге, сообщили СМИ
Вчера, 20:53
 
В миреРумынияРоссияВеликобританияДжон ХилиНикушор ДанМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала