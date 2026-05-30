Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой - РИА Новости, 30.05.2026
08:27 30.05.2026
Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой в мае, укрепившись на 4,9%.
  • Сильнее укрепился израильский шекель — на 6,1%, заняв первое место среди подорожавших валют.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой, сильнее к нему укрепился только израильский шекель, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 4,9%. На первом месте среди наиболее подорожавших к доллару валют оказался шекель, чей курс укрепился на 6,1%.
В первой пятерке сильных валют по итогам месяца также оказались южноафриканский ранд (3,7%), венгерский форинт (2,8%) и новозеландский доллар (2%).
Антилидером месяца стал казахстанский тенге - его стоимость к доллару ослабла на 4,9%. Сопоставимые показатели со знаком минус - у индонезийской рупии (3,4%) и румынского нового лея (3%).
