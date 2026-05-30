Россия ответит на угрожающие ей планы Норвегии, заявили в посольстве

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия даст адекватный военно-технический ответ на действия и планы Норвегии, представляющие угрозу национальной безопасности, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планы Осло разместить ударные вооружения на севере страны.
"Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны России", - сообщили агентству в дипмиссии.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.