Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на угрожающие ей планы Норвегии, заявили в посольстве - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 30.05.2026 (обновлено: 05:11 30.05.2026)
Россия ответит на угрожающие ей планы Норвегии, заявили в посольстве

Посольство: Россия ответит на планы Норвегии, представляющие угрозу безопасности

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия заявила, что даст адекватный военно-технический ответ на действия и планы Норвегии, представляющие угрозу национальной безопасности.
  • Норвегия сотрудничает с Францией по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планирует разместить ударные вооружения на севере страны.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия даст адекватный военно-технический ответ на действия и планы Норвегии, представляющие угрозу национальной безопасности, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планы Осло разместить ударные вооружения на севере страны.
"Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны России", - сообщили агентству в дипмиссии.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В посольстве в Осло рассказали о контактах военных России и Норвегии
20 мая, 05:20
 
В миреРоссияНорвегияОслоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала