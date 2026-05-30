"Росатом" создал тестовые образцы новых материалов с помощью ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты «Росатома» в 2025 году создали тестовые образцы новых материалов, используя искусственный интеллект для их быстрого автоматизированного синтеза.
- Разработан эскизный проект технологической линии автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ.
- Технология автоматизированного синтеза позволит создавать и тестировать до десяти уникальных составов конструкционных материалов в сутки.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" в 2025 году создали тестовые образцы новых материалов, используя искусственный интеллект для их быстрого автоматизированного синтеза, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2025 год.
Согласно отчету, создание новых материалов и производственных технологий входило в число ключевых направлений работ "Росатома" по федеральному проекту "Специальные материалы и технологии атомной энергетики, опережающая подготовка квалифицированных кадров по направлению новые атомные технологии".
"Разработан эскизный проект технологической линии автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ, проведены экспериментальные исследования с использованием макетов основных узлов линии, синтезированы и исследованы тестовые образцы материалов, подтверждены принятые на стадии эскизного проекта технические решения", - говорится в отчете.
Считается, что запуск автоматизированной линии для быстрого синтеза новых материалов станет прорывным результатом, открывающим новые перспективы для разных отраслей, в том числе атомной. Эта технология позволит создавать и тестировать до десяти уникальных составов конструкционных материалов в сутки, что на порядки быстрее обычных методов.
ИИ-алгоритм самостоятельно подбирает состав и структуру перспективных материалов, управляет их синтезом, затем анализирует свойства полученных образцов и при необходимости улучшает рецептуру. В результате сроки создания новых материалов сократятся с нескольких лет до считанных месяцев.
Королев: "Росатом" может использовать в своих проектах технологии майнинга
20 ноября 2025, 17:08