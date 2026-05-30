СМИ: компания из США тестирует гуманоидных роботов в зоне СВО на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал CNBC.
"Foundation получила более широкое международное признание в начале этого года, отправив два своих прототипа Phantom MK-1 на Украину для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий", - говорится на сайте телеканала.
По информации телеканала, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах.
"По словам (главы компании Санкаета - ред.) Патака, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов", - сообщил телеканал.
