В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок в Россию.
- Цены на индийское манго выросли из-за кризиса вокруг Ирана, который привел к сбоям в логистике и росту стоимости перевозок.
- Снижение урожая манго в Индии произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукт из-за ситуации вокруг Ирана, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам.
Согласно публикациям мировых СМИ и участников рынка, цены на индийский манго, включая премиальные сорта Alphonso и Kesar, выросли на фоне кризиса вокруг Ирана, который привел к сбоям в логистике и резкому росту стоимости перевозок через страны Персидского залива. Кризис совпал со снижением урожая манго в Индии из-за неблагоприятных погодных условий, что дополнительно сократило предложение на рынке.
"После дополнительных консультаций могу подтвердить, что индонезийские экспортеры манго были бы заинтересованы в наращивании поставок в Россию", - заявил Ратам, комментируя возможные перебои с поставками манго на мировой рынок в связи с ситуацией в Иране.
Индонезия входит в число крупнейших производителей тропических фруктов в Юго-Восточной Азии. Страна ежегодно выращивает миллионы тонн манго различных сортов, часть которых поставляется на экспорт в государства Азии, Ближнего Востока и другие регионы.