В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию

ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукт из-за ситуации вокруг Ирана, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам.

"После дополнительных консультаций могу подтвердить, что индонезийские экспортеры манго были бы заинтересованы в наращивании поставок в Россию", - заявил Ратам, комментируя возможные перебои с поставками манго на мировой рынок в связи с ситуацией в Иране.